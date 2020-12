Bob Dylan vendió todas sus canciones por una cifra millonaria

A través de un comunicado, la compañía discográfica confirmó la noticia, y explicó que el contrato cubre la carrera completa del Premio Nobel a lo largo de los últimos 60 años. El legado incluye 600 temas, desde “Blowin in the wind”, la emblemática canción que vio la luz en 1962, hasta “Murder most foul”, editada este año durante la pandemia, pasando por éxitos que cautivan a todas las generaciones, como “Like a Rolling Stone”, “Knockin’ on Heaven’s Door” o “Forever Young”.