Boca avanza para repatriar a Silva y traer a Guzmán

Según se supo a través de fuentes vinculadas a la operación, la posibilidad de adquirir casi toda la ficha en 3.000.000 de dólares es concreta, pero todavía resta acordar el contrato personal del ex Roma, quien no hizo uso de la opción que tenía para adquirirlo.

Boca se mueve debido a que existen muchos sondeos por Fabra, quien seguro será transferido si llega una oferta por los diez millones de euros de la cláusula de rescisión.

Silva fue especialmente pedido como alternativa por Guillermo Barros Schelotto, e incluso no hay que descartar que termine llegando igual, aun sin ser vendido el colombiano.

A todo esto, en las últimas horas, un dirigente de Boca se reunió con sus pares de Tigres de Monterrey en el Draft que se realizó en Cancún. Si bien el presidente del club azteca, Miguel Ángel Garza, declaró a los medios allí presentes que Nahuel Guzmán “no está transferible”, la operación no está descartada.

“No sé si voy a jugar en Boca. Es un tema del que se habló hace una o dos semanas, pero yo decidí no hablar porque no tenía más información que la que ya había salido. Tengo entendido que hay gente encargada tratando de avanzar en algo. Desconozco. Quise darle prioridad al trabajo acá”, expresó ayer el arquero. ¿Llegará?.

Libertad, rival, libera a Salcedo

Libertad, rival de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, se desprenderá del experimentado delantero Santiago Salcedo, quien tiene diferencias con el entrenador.