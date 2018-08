Boca comienza la temporada con una versión renovada

El partido se disputará desde las 19:10, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y televisado por TyC Sports.

Luego de haber realizado la pretemporada en Estados Unidos, el entrenador Guillermo Barros Schelotto pondrá los mejores futbolistas que tiene a disposición.

En ese sentido, de los refuerzos que llegaron estará sólo Mauro Zárate como titular, quien relegará al banco de suplentes a Tevez.

Además, Edwin Cardona le ganó la pulseada a Sebastián Villa, otro de los nuevos que ocupará un lugar en el banco de suplentes, al igual que el barilochense Carlos Izquierdoz.

El ex volante de Independiente de Neuquén, Gonzalo Lucero, esta tarde estará en el banco de suplentes de Alvarado.

Por su parte, Lucas Olaza y Esteban Andrada, los dos últimos en firmar con Boca, no estarán a disposición para este encuentro por haberse sumado hace apenas unos días.

Enfrente tendrá a Alvarado, que milita en el Federal A, y que no juega de manera oficial desde el 5 de mayo, cuando quedó eliminado de ese certamen y dejó pasar la chance de ascender a la Primera B Nacional.

El equipo marplatense cuenta con mayoría de futbolistas sin renombre, a excepción de algunos casos como los de Cristian Canuhé (Atlético de Rafaela), Darío Stefanatto (Estudiantes) y Nicolás Trecco (Huracán), quienes tuvieron fugaces pasos por conjuntos de primera división.

En el Torito habrá presencia neuquina. El volante Gonzalo Lucero estará en el banco de suplentes. El ex Independiente de Neuquén vuelve de una lesión (desgarro), pero de todas formas el técnico Mauricio Giganti lo citó para un cruce que promete llenar la Fortaleza.

“Ojalá me toque estar contra Boca y pueda sumar minutos ante otro equipo grande. Sería un sueño para mí”. "No sé si el entrenador (Mauricio Giganti) me querrá arriesgar. Yo calculo que si el partido lo exige puedo estar, todo dependerá de eso”, Gonzalo Lucero, mediocampista neuquino en Alvarado de Mar del Plata

Los neuquinos que se cruzaron con el Xeneize

Del Federal A a medirse con uno de los dos equipos más importantes del fútbol nacional. Hoy Lucero, y hace poco Opazo y Chironi.

Boca se presenta en sociedad y hay expectativas. Sin duda y pese a las bajas, es el equipo del momento y el que mejor se reforzó. Como dijo Mauricio Giganti, el DT de Alvarado, rival de esta tarde, cualquier equipo del ascenso querría enfrentar al combinado de Guillermo Barros Schelotto.

Chironi y su paso por Primera con Crucero del Norte. Opazo, en Newell's. Chironi y su paso por Primera con Crucero del Norte. Opazo, en Newell's.

Lo mismo sienten los jugadores, como es el caso del neuquino Gonzalo Lucero, quien estará en el banco de suplentes del Torito. Vuelve de una lesión y aguardará la posibilidad de ingresar. Será la segunda vez que el volante enfrente a un grande, también lo hizo con Independiente, ante Racing.

Hay otros casos recientes de neuquinos que salieron de equipos regionales, enfrentando al Xeneize. El último fue el del ex Cipo Daniel Opazo con Newell’s, este año, y en el 2015 Gabriel Chironi con Crucero del Norte.

