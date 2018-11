Además, Angelici tildó de "excesiva" la requisa policial efectuada en el vestuario de River, antes del encuentro de ida, en la Bombonera.

"No estoy de acuerdo con la requisa. Una vez que River llega al vestuario, no me afecta para nada lo que haga. Estoy convencido de que vamos a ser requisados como le tocó a ellos acá. Me parece muy excesivo que se le revise hasta la utilería a a un club profesional de fútbol", indicó.

Consultado sobre el uruguayo Andrés Cunha, fue cauto: "En una final como esta, no me gustaría ser árbitro. Son seres humanos que se pueden equivocar, pero tienen la ayuda del VAR. Pensar que un árbitro internacional pueda perjudicar a un equipo no pasa por mi cabeza. El partido lo ganan o pierden los jugadores".

Angelici dijo que "debemos aprender a sacarle dramatismo y disfrutar una final así" y opinó que "el ganador se llevará la gloria y el otro, la tristeza, pero al otro día se tiene que levantar y seguir trabajando".

El presidente de Boca evitó pronunciarse sobre si Carlos Teves debe ser titular y se esperanzó con que "jugadores y cuerpo técnico nos den esta copa que tanto deseamos".

"Ahora le toca ir a los hinchas de River. Les pido que vayan en paz y en familia a la cancha. Es muy lindo el folclore del fútbol. Mientras sea con respeto y no haya agresiones, tenemos que entenderlo como tal", cerró.

