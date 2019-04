Pues bien, en las últimas horas llegaron importantes noticias desde Portugal. Según una información del periódico “A Bola”, cuyo recorte del diario de papel de ayer publicamos, el xeneize intentaría incluir en la millonaria negociación el pase del juvenil Agustín Almendra, una de las joyitas de la institución xeneize quien en los últimos tiempos no tuvo mucha continuidad en la alineación titular.

De todos modos, en Boca nadie habló al respecto y habrá que esperar.

La visión de un colega luso

“No hay propuesta formal. Se sabe de la intención de Boca de ir por Marcos. Es un jugador muy importante para el Sporting pero por lo que ha pasado la temporada pasada con los hinchas (el plantel sufrió un episodio de violencia en el vestuario), algunos jugadores se han ido y el club necesita hacer un encaje financiero. Yo creo que Sporting acepta dejarlo salir pero no por menos de 20 millones de euros”, comenta desde Portugal a LM Neuquén el periodista Nuno Raposa, quien cubre la actualidad de ese equipo luso. Y fue más allá: “Sporting espera que haga una buena Copa América y salga valorizado. Es un jugador muy querido, no muy técnico pero con mucha garra. El club aspira a vender el pase pero no por menos de ese dinero. Si se queda será bueno deportivamente, si se marcha financieramente”, reflexionó el prestigioso colega.

p31-f01c-diario-acuña.jpg

En este contexto, se marche a Boca o a otro equipo, el del 26 de mayo ante Porto, en la final de la Copa de Portugal puede ser la despedida de Acuña del Sporting (¿será con gloria?), con el que ya ganó dos títulos e irá por el tercero.

Lo cierto es que el presidente xeneize Daniel Angelici prometió en las últimas horas que Boca “volverá a jugar y a ganar una final de Libertadores”. El técnico insiste con que necesita un jugador para la banda izquierda y su debilidad es Acuña. Y es capaz de entregar a la joya con tal de tener al Huevo.

--> “Me quedé con ganas de tenerlo”

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, lamentó en el úiltimo mercado la no llegada del neuquino Acuña tras ofertar 15 palos. “Me quedé con ganas de tener a Acuña pero bueno, hicimos lo posible. Boca lo buscó por todos lados, el jugador quería venir, no se pudo”, expresó. ¿Ahora se cumplirá su deseo?