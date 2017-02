Boca: sanción a violentos y bronca con Centurión

Buenos Aires

Volvió el cabaret a Boca, como en la época del Bambino Veira. Después de las piñas del martes entre Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva, ahora se difundió un video que deja mal parado a Ricardo Centurión, ya que las imágenes lo muestran alterado y queriendo pelear. Todo esto obligó a que el presidente Daniel Angelici (también quedó en la mira la semana pasada por unas escuchas) se reuniera con el plantel durante cuarenta minutos para tratar de bajar los decibeles. Y también para que la CD ponga límites y sanciones: 15 días de suspensión a los protagonistas de la pelea (se pierden el partido del sábado ante Tigre a puertas cerradas y el del otro finde con Colón). Además, se les descontará el proporcional a 15 días del sueldo. En cuanto al video que se difundió ayer, se lo ve a Centurión en uno de los pasillos del Hotel Costa Galana -donde el plantel se hospedó en Mar del Plata para jugar tres amistosos en enero- forcejeando con algunos compañeros. Esto se sumó a la escandalosa pelea entre los defensores en el entrenamiento del martes en Casa Amarilla, que fue el tema dominante en el mundo Boca hasta que apareció lo de Ricky, que desde que llegó a Boca varias veces fue noticia por cuestiones extradeportivas.

Glorias con tapones de punta...

Tanto el Beto Márcico (ver frase) como Pepe Basualdo, fustigaron a Ricardo Centurión por su falta de profesionalismo. Mientras el ex enganche aseguró que si él fuese el DT, el ex Racing no jugaría más en su equipo, Basualdo afirmó que Centurión “es una bomba de tiempo”. La bronca con el volante crece. ¿Cuánto tiempo más seguirá en Boca si no cambia?.

"Si yo fuese Guillermo, Centurión no juega más en Boca. Lo que pasó con él no hay que dejarlo pasar. Determinante en Boca fue Tevez, no Centurión”. Beto Márcico Histórico de Boca