“Boca es el único club que no solicitó una mano del Estado para pagar los sueldos en medio de la pandemia”, dijo el ex presidente de San Lorenzo hoy en la función pública. Es sabido que el parate del fútbol afectó económicamente a las instituciones tanto a las de barrio, los de Ascenso y también los de Primera. En este contexto “muchos clubes ya están recibiendo ayuda del Estado. Lanzamos un subsidio no reembolsable para los clubes de barrio”, afirmó.

Boca, el campeón de la Superliga es de los que mejor está económicamente. Su presidente, Jorge Amor Ameal confía que con lo recaudado por el pago de la cuota social y los sponsors se juntarán los fondos para afrontar los pagos.

image.png

Según se informó por cuotas sociales, entre todas las categorías y el programa de socios adherentes, Boca recauda unos 1.200 millones de pesos para el período julio de 2019 a junio de 2020. En este sentido la incidencia que tenga la recaudación en el mes de mayo será decisiva para el siguiente pago de sueldos. “A partir de la cobranza vamos a tener diálogo con los jugadores”, explicó un importante dirigente, que calcula que tomarán una decisión a mediados de mes”. Si bien el dinero de la TV local está garantizado en mayo, según confirmaron Fox y Turner, las empresas que tienen los derechos, para Boca significa sólo el 4% de los ingresos. Y si bien no hay Copa Libertadores, Conmebol puso a disposición de los clubes adelantos de hasta el 60% de los derechos para mitigar los efectos de la pandemia. Este panorama cambia si se consideran el pago de los sponsors que ya comenzaron a diferir los pagos como parte de las dificultades económicas que están atravesando.

Caba recordar que hasta el mes pasado solamente tres instituciones estaban al día: Boca, Vélez y Patronato. De los otros grandes, Racing aplicó un plan de pago con reducción de hasta un 30 por ciento para algunos casos (el resto será abonado más adelante). Después, San Lorenzo viene con problemas económicos y deudas desde antes de la pandemia, al igual que Independiente, en donde hasta hay una batalla mediática entre dirigentes y jugadores por el tema sueldos. Lo mismo sucede con Huracán.

River puso un tope

En las últimas horas el Millo también se sumó a estos problemas económicos, con reducciones de salarios. Incluso fue el propio presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, acordó con el plantel y el cuerpo técnico que durante la crisis pagará sueldos con un techo. El tope que estableció el presidente riverplatense es de unos 250.000 pesos.En cuanto al posible regreso de la actividad Lammens reconoció que “es difícil hasta volver a entrenar, por el contacto físico.

image.png

Estamos haciendo todo lo posible para que pueda volver este año, con un protocolo estricto. Pero por ahora no me imagino el regreso del fútbol con público”, aclaró.

De todas formas, el fútbol argentino tendrá que resolver un problema vital antes de volver al ruedo: cómo testear a futbolistas, entrenadores y auxiliares técnicos algo clave en los protocolos sanitarios.

LEÉ MÁS

Curado y con barbijo, Dybala volvió a entrenarse en la Juve

Emotivo y polémico adiós al Trinche: multitud rompió la cuarentena