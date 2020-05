Camila llegó al país: "Todavía no lo creo, recién voy a caer cuando vea a mi familia"

“Arribé a las 10.30 de anoche a Ezeiza y esperé un rato, hasta 12.15, que salía el colectivo porque no estaba la opción del vuelo. Un micro con repatriados partió para el norte y otro, en el que me encuentro, para el Sur. Recién andaré por Mar del Plata a esta altura", contó la chica que la semana pasada difundió un estremecedor video desde USA en el que rogaba que la ayuden para volver a casa.

Antes también su incondicional madre, Lorena, había expresado su preocupación a este medio y pidió solidaridad. Fueron semanas de mucha angustia, desde que cerró la universidad en Montgomery, Alabama, en la que Cami tiene una beca deportiva y además estudia criminología. De repente se quedó sin un lugar en donde vivir, le cancelaron varios vuelos y el drama fue en aumento.

"Todavía no lo creo que llegué, recién voy a caer cuando vea a mis padres y mis cuatro hermanas", comentó a LMN desde la Feliz y tras un final feliz justamente.

image.png

Respecto a cómo se destrabó el tema, tras viajar en vano 18 horas desde una ciudad a otra y padecer una nueva postergación, Parada detalló: "Estuve en Orlando en la casa de una compañera. Todos los días iba a ver si me podía subir a algún vuelo. Me mandaron mail de Aerolíneas Argentinas para completar el formulario, supuestamente había que llenar uno y yo por las dudas lo completé como 100 veces (risas), hasta que me contactaron", explicó quien supo ser elegida MVP en la liga yanqui.

image.png

Muy respetuosa del esfuerzo de sus padres, lamentó que ellos debieron "pagarme otro boleto, gastar como 50 mil pesos" que no estaban en los planes de nadie. La idea de la crack del fútbol era completamente distinta, aunque se resigna y asimila como se dieron las cosas. "Mi pasaje original me lo había pagado yo trabajando, lo compré a la compañía Latam, me salió 900 dólares e iba a llegar de sorpresa del 5 de abril. Pero bueno se dio así, ya está", dijo la joven.

Algo que no le gustó a Camila fue la falta de previsiones y recaudos al pisar suelo argentino. "No me han tomado la temperatura desde que volví a la Argentina. Por suerte estoy bien, no tengo síntomas ni nada. Pero en el vuelo venían como 300 personas, hasta tuvieron que habilitar dos cintas para retirar los equipajes. Estoy en un colectivo ahora, que es lo mismo...", rezongó.

La cuarentena neuquina

Si bien ya cumplió con los protocolos en Estados Unidos, Camila llega mentalizada a respetar las normas en nuetros país. "Tengo que cumplir con la cuarentena, seguramente me quedaré en el quincho de mis abuelos para prevenir, en el barrio Huiliches. Después si se levanta, veremos cómo sigue mi vida. Cuando me vine avisé en la Universidad que hasta agosto o septiembre no podré regresar", aseguró.

"¿Si fue de lo peor que me pasó en mi vida? Más que nada fue un susto, muchos días con la cabeza a mil trabajando, pensando cuando te volvés, es la preocupación tuya y la de tu familia. Pero por suerte ahora voy a estar con mi gente y no me va a faltar nada en la heladera, no me puedo quejar".

Lo peor ya pasó. Regresa Camila. A una familia neuquina le vuelve el alma al cuerpo. Nada mejor que estar en casa...

