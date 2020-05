El ruego de Camila: "Por favor, ayúdenme, necesito volver a casa"

La joven de 21 años, que además de jugar estudia la carrera de criminalística contó que estuvo a punto de regresar pero cuando llegó para embarcar en Miami hacía Neuquén, no estaba en la lista de pasajeros de la empresa Aerolíneas Argentinas, con lo cual su ilusión se desvaneció de un plumazo y todo volvió a fojas cero.

Es que ni siquiera puede volver a la universidad de Alabama. “Es que con todo esto cerró y prácticamente me quedé en la calle así que tuve que irme a Texas.

Cami Parada

“Mi vuelo en principio salía el 5 de abril vía Latam hasta Lima y desde ahí a Buenos Aires, luego Neuquén. Pero debido a toda esta situación me lo pasaron para el 16, luego para el 2 de mayo y me lo volvieron a cancelar porque Argentina cerró todos los aeropuertos para prevenir los casos del coronavirus”, afirmó la ex jugadora de Petrolero, Atlético y Cipolletti.

Y cuando todo parecía encaminarse a una solución se encontró con una nueva traba. “Es que gracias al video anterior que fue tan compartido que me llamaron desde el consulado de Houston diciéndome que estaba en la lista de prioridades de los vulnerables para volver el miércoles pasado vía Aerolíneas Argentina. Sólo tenía que comprarme el pasaje. Así fue que viajé 18 horas corridas desde Texas hasta Miami. Pero cuando llegó al aeropuerto la compañía me informa que no me tenían en la lista", indicó.

"Me tuve que volver con el corazón partido porque no pude volar y porque, además, no sabes tampoco cuándo vas a poder viajar. Nadie te da una respuesta ni el presidente Fernández ni Felipe Solá (canciller). Si no estás en la lista de pasajeros no viajás, no hay nadie para solucionar este tema. La verdad Ramiro Lazcano del consulado de Houston es un genio, pero el resto ni tengo ni idea. Es más si la Provincia no presionaba al consulado ni siquiera ellos hubieran sabido de mi caso”, agregó la joven que pidió ayuden a compartir el video.

“La próxima semana hay dos vuelos más, el 4 o 5 uno via Latam y otro el 8, en Aerolíneas. Necesito volver a mi casa, estar con mi familia y volver a llenarme de energía”, rogó la neuquina.

