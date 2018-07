Bochorno y adiós

Después de una renuncia inesperada, la modelo había acordado con el canal de las pelotas reaparecer en su ciclo para despedirse el viernes, pero no regresó al país de su viaje en España se aceleró la determinación de ponerle fin a Pampita online. La ex jurado del “Bailando” había pedido volver, pero finalmente no lo hizo. El programa ahora será reemplazado por la telenovela Elif, que le da a la empresa el doble de audiencia que el ciclo de la modelo.

Luis Piñeyro, panelista del ciclo que conducía Ardohain, dio su punto de vista en Intrusos: “Si soy la cabeza de un grupo, no me voy, me vaya bien o mal, no importa, uno cumple una función. Pero bueno, es mi personalidad. En esto la justifico, no me puedo enojar con ella. Si no te sentís bien y la estás pasando mal, tenés que hacer un paso al costado”. “Espero en algún momento poder hablar con ella y todo el grupo, quedó una charla pendiente”, agregó el periodista, aunque aseguró que “si ella estaba al tanto (de que terminaba el programa) y se fue, sí está en falta”.

En cuanto a su situación amorosa, Pampita ya no está al lado de Pico Mónaco, pese a que todavía no haya una confirmación oficial. Según Piñeyro, el ex tenista ya llegó a Buenos Aires y ayer estaba prevista la vuelta a su ciclo.

Sol Pérez podría reemplazarla en el canal KZO

Sol Pérez, quien ya reemplazó a la modelo en Telefe, nuevamente estaría al frente a la conducción de Pampita online, que hoy saldría al aire por la pantalla de KZO. Luis Piñeyro se encargó de asegurar que el programa, que debutó el año pasado año en esa señal, seguirá en ese canal y reveló que habrá una charla con Pampita. “Lo que sigue es KZO. Va a haber una charla con Pampita para ver si ella tiene la intención de volver. Porque si toda la fricción y todo lo que ella sentía que pasaba con el afuera se daba más que nada con el programa al aire, siendo el cable, que es todo mucho más tranquilo y ella lo disfrutaba tanto, yo calculo que ahí existe una posibilidad de que ella regrese si eso lo disfruta. Pero eso forma parte de una reunión que ellos tienen que tener”, dijo el panelista.