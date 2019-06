"Estamos empezando a armar los costos para ver si podemos hacer un mix con LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli. La idea es volver antes de fin de año con Combate los fines de semana", explicó Diego Toni, gerente de Programación y de Contenidos del canal, en una nota que el intruso publicó en Infobae.

"La idea es hacer un programa con más contenido: no solo queremos destreza física sino que también se buscarán nuevos talentos. Vamos a apuntar al lado artístico y tendrá cabida la música, la danza y la actuación. Sería Combate, La Academia", agregó Toni.

"Por ahora estamos en la etapa inicial de preproducción. No hay talentos confirmados aún. Por el momento, artísticamente no hay nada definido hasta que no finalicemos de armar los costos. Pero yo creo que va a salir. Es un proyecto muy viable por ambas partes", concluyó el gerente de programación de la señal.

A su vez, Pallares reveló que Nicolás Occhiato será el conductor de la nueva versión de Combate junto a Lourdes Sánchez.

Occhiato ya formó parte del programa como participante y este martes fue confirmado por el mismo Marcelo Tinelli para sumarse al "Bailando 2019". De hecho, el showman hace tiempo viene promocionando la figura del joven con preguntas incómodas a Flor Vigna en las previas de Showmatch.

La elección del conductor ya generó un conflicto en Kuarzo, la productora que lo tiene contratado para la conducción de los ciclos Por amor o por dinero y Tenemos Wifi. Es que si finalmente se hace cargo de Combate, ambos ciclos se quedarían sin conductor en un par de semanas.

Pallares señaló que, tanto Martín Kweller como Guido Kaczka, dueños de Kuarzo, querrían retener a Occhiato, pero lo más seguro es que Nicolás termine su vínculo con Kuarzo el 15 de julio, abocándose desde entonces al regreso de Combate, La Academia.