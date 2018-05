La separación entre los ex campeones del Bailando la dio a conocer Intrusos. Según remarcó Pablo Layús, cronista del programa de América TV, fue la protagonista de Sugar quien decidió dar por terminada la relación y decirle “face to face” al actor que tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida sentimental.

La propia Laurita rompió el silencio y disparó en una nota: "Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación, porque lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados y no estamos más juntos. Esta decisión la tomamos desde hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado".

Ante la consulta del cronista sobre si esta separación seria definitiva o pasajeras, como las últimas, la conductora de Radio Vale contestó: "Sí, nada. No pasó nada, son temas nuestros. Aprendí a dejarlo en la intimidad y quedarme con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación. Entendimos que es lo mejor para ambos.

"Fede es alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera”

Terminada la nota, en el ciclo conducido por Jorge Rial señalaron que Fede estaría viviendo un affaire con su compañera en magnifica: Sol Pérez.

Frente a estos rumores, Sol Pérez le contestó al panelista del envío Damian Rojo, quien minutos antes había asegurado que el último sábado la modelo había vivido una tarde de pasión en el departamento de una amiga con el actor.

“Vivo sola. El sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo y de ahí fui al teatro. Es un jugador de fútbol”, sentenció la Chica del clima.

Hace unos días la integrante del staff de Pampita Online deslizó que estaría saliendo con Lautaro Martínez, el delantero de Racing. No obstante, aclaró que en esta etapa de su vida, no blanquea sus relaciones. “Además…¿quién dijo que es uno? Yo estoy sola y quiero disfrutar mi soltería”, lanzó.

Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri - siempre activo en las redes sociales- no hizo ningún posteo para aclarar la situación, al igual que su compañera de Magnífica.

La última publicación que hizo en relación a su situación amorosa fue hace cinco día, cuando supuestamente ya estaba separado de Fernández. El actor compartió una foto en Instagram donde aparece abrazado a la bailarina. al lado del posteo escribió: "Te extraño".

Embed Te extraño tanto ! Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el 23 May, 2018 a las 2:44 PDT

En cuanto a la ex TyC Sports, la última publicación que tiene en su cuenta de Instagram es un video donde muestra su look para la obra de teatro que hace con Bal y asegura que está disfrutando Magnífica.

Embed Disfrutando de magnifica @gabygirls2017 Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 27 May, 2018 a las 5:30 PDT >/center>

