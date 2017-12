Bomba de fin de año y ¿traición?

El DJ había blanqueado en noviembre pasado su relación con una bailarina de Showmatch, Florencia de Palo. Sin embargo, parece que ese noviazgo no prosperó y hace apenas unas horas atrás cenó a la luz de las velas con la hija de Jorge Rial. La misma joven se encargó de retratar el momento para luego exhibirlo en su cuenta de Instagram (con etiqueta y todo).

En la historia se observa a Lhoan comiendo un helado, en un restaurante de Villa Carlos Paz. El material sólo estuvo disponible 24 horas.

¿Lo icardeó?

Lo llamativo de la supuesta relación entre More y el ex de Charlotte es que el mediático había estado con Martín Casar, el ex de Morena, en un boliche. Incluso Casar publicó una foto junto al joven, en un boliche.

Por otro lado, la hija del Intruso también llamó la atención al mostrarse en una pose sexy con escote en primer plano. Pero la selfie de Morena tuvo que ver con los cambios físicos tras cumplirse el primer aniversario del bypass gástrico y la última cirugía reconstructiva. “Sé feliz y que se vaya todo a la mierda. Te lo merecés, por todas las veces que te rompiste y te arreglaste, por todas las veces que te caíste y te levantaste. Porque aunque te hayan maltratado, cada vez que lo sentiste sacaste el corazón y lo entregaste”, fue la frase que sumó a la publicación.