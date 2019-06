Bomba: ¿Laurita Fernández está embarazada de Nico Cabré?

Luego de contar que la ex protagonista de Sugar está en la dulce espera, remaró: "La fuente es muy confiable. El embarazo es muy reciente”.

Inmediatamente el conductor del envío, Joaquín "Pollo" Álvarez, sse comunic+o con la bailarina por mensaje de Whatsapp y recibió un “no” rotundo como respuesta.. No obsntate, el rumor sigue sonando fuerte dado que es normal que no quiera confirmarlo en el primer tramo del embarazo. Además se sabe que a Cabré no le gusta compartir nada de su vida privada con los medios de comunicación.

"Quiero ser madre pero más adelante. Siento que encontré con quién. Nico es un padrazo y su hija Rufina es lo más. Es un amor. Mi familia la ama y yo la amo. Le agradezco a él y a la China (Suárez) la confianza que me depositan. Rufina hace todo fácil”, dijo Laurita hace un mes.

LEÉ MÁS

Mirko vio confundió a Anamá Ferreira con su mamá subrogante y le hizo un show a Alejandro Sanz

¿Quién es la neuquina que se saca chispas con sus compañeros en El gran premio del a cocina?