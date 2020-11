¡Bomba! Noelia Marzol espera su primer hijo con Ramiro Arias

"Todavía no cumplí los tres meses, Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo. Así que les agradezco”, añadió Noelia Marzol.

Embed

Noelia y Ramiro atravesaron una crisis en plena pandemia, que lograron superar e incluso se comprometieron al cumplir un años de novios a fines de septiembre, dejando en claro que el cimbronazo había quedado en el pasado y que estaban dispuestos a encarar una nueva etapa juntos. ¡Y será d a tres!