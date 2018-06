"Nicole est√° saliendo con el ex de Jimena Bar√≥n. No es Daniel Osvaldo, ni Juan Mart√≠n del Potro. Fue en Tequila donde estuvo a los besos con el empresario Mat√≠as Tas√≠n", cont√≥ √Āngel de Brito en Los √°ngeles de la ma√Īana, antes de mostrar im√°genes de la modelo a los besos con su nueva pareja que se dedica al negocio de la construcci√≥n y vive en el barrio de Nordelta.

"Me llevo bárbaro con Jimena. Nos dio la bendición"

Le fui a preguntar a Nicole en los Martín Fierro y me dijo que se están conociendo. Lo que dicen siempre, pero están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo: 'Me llevo bárbaro, nos dio la bendición'", relató De Brito.

Tas√≠n fue marido de la modelo Gabriela Dunckel con quien tuvo a su hijo de nueve a√Īos llamado Santos. La pareja se divorci√≥ en 2012.

En 2015, el empresario tuvo un romance con Barón, quien se acababa de separar a Daniel Osvaldo. El vínculo duró hasta marzo del 2016.

