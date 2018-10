Bon Jovi, con los tapones de punta contra Kim Kardashian

Los ángeles. Bon Jovi sorprendió al destrozar a Kim Kardashian. El cantante criticó el reality familiar Keeping up with the Kardashians y luego fue directamente contra Kim. “Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida a una de esas amas de casa y las Kardashians. No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí”, aseguró a The Sunday Project. Después, le apuntó a Kim: “¿Qué habrá en tu autobiografía? Hice una porno y me hice famosa”, afirmó en referencia al video pornográfico que se filtró de ella junto al rapero Ray J., su ex.