El juez de Los Sauces dijo que avanza para definir si hay o no procesamiento.

Buenos aires-. El juez federal Claudio Bonadio consideró que los alegatos defensivos de la ex presidenta Cristina Fernández en las causas penales en que está imputada “tienen un importante componente de análisis político” pero “menor componente de análisis jurídico”.

El magistrado, además, juzgó que en el expediente judicial conocido como Los Sauces, que tiene a Cristina y sus hijos como principales imputados, ya “están concluidas todas las indagatorias y estamos en proceso de resolver” si finalmente habrá procesamientos o no. “Las causas están avanzando en función de que se acumula más y más prueba”, agregó el juez, que ya procesó a CFK en la causa por la venta de “dólar futuro” y le tomó declaración indagatoria, el lunes 7, por Los Sauces.

Por otra parte, Bonadio se refirió a las pintadas que aparecieron en la fachada de una propiedad de su hijo, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, y admitió que se sintió “molesto” porque “es una tontería meter a una persona que no tiene absolutamente nada que ver. Si quieren discutir conmigo, yo formo parte de esta cuestión y no tengo ningún problema en discutir con quien sea, donde sea y en los términos que se planteen, pero la familia no tiene nada que ver”.

