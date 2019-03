Bonadio procesó, otra vez, con prisión preventiva a CFK

Para el juez, existió una asociación ilícita encabezada por la ex mandataria en la que la secundaron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Todos ellos fueron procesados con prisión preventiva y ya están detenidos por varios expedientes.

Esta es la segunda medida que toma Bonadio contra Cristina en la semana. Este lunes procesó con prisión preventiva a la ex presidenta en la causa que investiga la importación con supuesto sobreprecio de buques con gas licuado.

Con esta decisión, CFK acumula cinco pedidos de desafuero y detención: a los dos de hoy, se suman los dictados en las causas por el memorándum con Irán, los cuadernos de la corrupción y gas licuado.

