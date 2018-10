Boneta generó furor y reveló un consejo de Luis Miguel

El actor se refirió al futuro de la exitosa serie y reveló el consejo que le dio Luis Miguel. “Llevo 16 años haciendo esto. Me ha ido bien pero he tenido momentos difíciles. No siempre es así. Una chica se tatuó hasta mi firma. ¡Yo no lo podía creer! Es una pasión y un furor que me encantan”, comenzó contando el actor.

Sabio: “Cuando se hable de ti, que se hable de tu trabajo y no de tu vida personal”, le dijo Luismi al actor.

Hizo caso

Sobre la segunda temporada de la serie, expresó: “Para mí lo más importante, independientemente de qué pase, es que se haga bien. Y es algo que no se puede apresurar. Si se apresura, la calidad no va a ser igual”, afirmó. Más tarde, Marley intentó, sin suerte, indagar sobre el estado sentimental de Boneta, quien salió del apuro con un consejo del propio Luis Miguel: “Él me dijo: ‘Cuando se hable de ti, que se hable de tu trabajo y no de tu vida personal’. Y le hago caso. Prefiero dejar mi vida privada por ahora”.

Sobre su vínculo con el Sol de México, reveló: “Cené con él (Luis Miguel) y surgió una complicidad. Me contó cosas que salieron en la serie y otras que me pidió que no se vean. Quería que sepa que mi intención era mostrar su lado más humano”. “Siento que ahora (desde la serie) la gente no sólo lo admira por sus canciones, sino por su persona”, concluyó Boneta.