Botinera en guerra

Natalie Weber, la esposa de Mauro Zárate, parece haber iniciado una guerra contra las botineras que ostentan sus bienes materiales. “La ostentación me parece una carencia de felicidad”, sentenció en una entrevista con la revista Paparazzi, pegándole de alguna forma a Wanda Nara, quien en todo momento utiliza las redes sociales para mostrar sus costosos autos, su imponente mansión, sus exclusivas prendas de vestir, zapatos y accesorios, algo que siempre genera molestias entre sus seguidores.

Buscando esquivar la polémica, la morocha, que el año pasado fue diagnosticada con cáncer de mama y operada con éxito, aclaró que no hizo esas declaraciones en contra de la blonda ya que no la conoce. “Siempre que di mi punto de vista acerca de la ostentación me hicieron quedar como que la criticaba a ella. La realidad es que no la conozco y no soy quién para criticar el estilo de vida de ninguna, ni de ella ni de cualquier esposa de un jugador. Cada una tiene su propio estilo y maneja su vida privada a gusto”, argumentó y agregó: “Hay miles de esposas de jugadores a las que les encanta la ostentación en las redes sociales y no son Wanda”.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad y le tiró un palito en medio de un chiste. “No me interesa mostrar al mundo las cosas materiales que tengo o que me puedo comprar, eso no quiere decir que no las tenga; es solamente una elección no sacarme una foto cenando con una Gucci arriba de la mesa, nadie come con la cartera arriba de la mesa (risas), la ponen para mostrarla en la foto, pero eso no quiere decir que yo no tenga una Gucci”.

Por el momento, Wanda prefirió no hablar del tema. ¿Se meterá en la polémica?.