Boudou recuperó la libertad pero tendrá tobillera

“No debería haber ido preso Boudou. Fue detenido mal y ahora lo soltaron porque habilitaron el recurso extraordinario: esto pone en descreimiento el sistema”.Miguel Ángel Pichetto. Senador por el PJ

Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían pedido la liberación de su defendido luego de que el viernes el juez Ariel Lijo dictara nuevos procesamientos en el trama de la causa que aún no fue elevada a juicio (conocida como Ciccone II), sin prisiones preventivas. Boudou había quedado detenido el 7 de agosto, día en que lo condenaron, porque el tribunal que lo juzgó entendió que, de esperar en libertad que el fallo quede firme, podía poner en riesgo la parte de la investigación que aún estaba en manos de Lijo y que alcanzaba a los ahora procesados Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP), Katya Daura (ex titular de la Casa de la Moneda) y Jorge Brito (Banco Macro).

La colocación de tobillera con GPS tendrá por objetivo garantizar que el ex funcionario no se aleje más de 100 kilómetros a la redonda de donde fije su punto de residencia.