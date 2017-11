Boudou recusó al juez Lijo pero igual quedó detenido

El ex funcionario kirchnerista permaneció durante una hora y media en el Juzgado Federal 4, donde cuestionó al juez que ordenó su detención y exigió su apartamiento de la causa. Luego de que leyeran la imputación en su contra, Boudou realizó una breve declaración en la que resaltó que siempre estuvo “a derecho” y que dio todas las explicaciones que le fueron requeridas.

Durante su permanencia en el juzgado de Lijo, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía durante el kirchnerismo estuvo acompañado por su abogado Eduardo Durañona, quien debió volver de urgencia de la costa atlántica. Boudou “no puede entender cómo después de tantos años de investigación, de tantos años de dar explicaciones y presentar escritos ahora lo detienen de esta forma”, sostuvo su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py.

Según fuentes judiciales, el juez Lijo intentó explicarle a Boudou que, con la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Cámara Federal porteña había esgrimido nuevos lineamientos para justificar las detenciones preventivas. En el marco de su indagatoria, Boudou sostuvo que estaba sorprendido por el “cambio intempestivo” en el manejo de la causa y se lo atribuyó a las denuncias presentadas esta semana contra el juez Lijo en el Consejo de la Magistratura. Para el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Lijo decidió su detención luego de que lo acusaran de cajonear algunos expedientes contra funcionarios y ex funcionarios acusados por delitos de corrupción.

Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26476 en el 2009 para “disimular la fuente real de los fondos”. Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de Agustina Kampfer por 120 mil dólares y 80 mil dólares de su patrimonio de cuyo origen tampoco encuentra explicación. Lijo ordenó las detenciones de Boudou y Núñez Carmona y argumentó riesgo de entorpecimiento de la investigación y de la posibilidad del Estado de recuperar los bienes que se entiendan se obtuvieron de manera ilegal.

El ex vice de Cristina fue detenido en su domicilio de Puerto Madero. Los efectivos policiales lo encontraron en jogging y descalzo.

“Celebro que haya una Justicia que se mueva rápido, si se hubiera movido más rápido hace muchísimos años, la Argentina habría evitado muchos de los problemas que tuvo”.Nicolás Dujovne. El ministro de Hacienda fue una de las voces del Gobierno.

A Julio De Vido lo trasladaron al penal de Marcos Paz

Después de permanecer una semana en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, el ex ministro kirchnerista Julio De Vido -preso por corrupción- recibió el alta médica y fue inmediatamente trasladado al penal de Marcos Paz. Al HPC, el mismo lugar donde estuvo alojado hasta ayer el ex ministro más poderoso del kirchnerismo, llegaron anoche Amado Boudou y José María Núñez Carmona, detenidos por orden del juez Ariel Lijo. Así, el ex vice y el ex ministro de Planificación estarán en penitenciarías diferentes.

D’Elía: “Cristina no puede hacerse la pelotuda ahora”

La detención del ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito es un golpe duro para la gestión kirchnerista. Desde su programa que conduce en Radio Rebelde, su amigo y dirigente social Luis D’Elía le envió un fuerte mensaje a la conducción kirchnerista y disparó contra la ex presidenta Cristina Fernández: “No puede hacerse la pelotuda”.

El presidente del partido Miles le solicitó a la ex mandataria que “se ponga al frente” para rechazar las detenciones de ex funcionarios kirchneristas. “Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a las muñecas, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada”.

En tanto, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni declaró que la detención de Boudou “va en contra de todas las normas procesales”, y consideró que “se terminó la separación de poderes”. A su vez, indicó que lo mismo ocurre en los casos de la dirigente social Milagro Sala y el diputado y ex funcionario kirchnerista Julio De Vido.

CFK: “El Gobierno de Macri persigue a los opositores”

Tras la detención de Amado Boudou por asociación ilícita, Unidad Ciudadana emitió un comunicado en el que asegura que “está en riesgo la democracia”. La propia Cristina Kirchner publicó el texto en Twitter. “Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país”, dijo la ex mandataria. El tuit quedó fijado en su perfil de la red social.

“En Argentina, el gobierno del presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”, dice el comunicado de Unidad Ciudadana, y agrega: “Denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se han vulnerado (o se han terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes”.