Bowie, en directo

Parlophone Records anunció el lanzamiento del álbum en vivo inédito de David Bowie: Something in the Air ( Live Paris 99), que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El material en vivo de 15 temas cuenta con doce grabaciones inéditas y tres temas utilizados como lados B en singles de la placa Hours (1999). El día del show fue transcendental para Bowie ya que esa tarde fue galardonado como Comendador de la Orden de las Artes y las Letras, el más alto honor artístico de Francia. Entre los temas más destacados incluye “Can’t Help Thinking About Me”, lanzado en 1966 y no interpretado en vivo por más de 30 años.

David Bowie - Drive-In Saturday (Live at the Elysée Montmartre, Paris on 14th October, 1999)

Dato: En septiembre llegará una reedición en vinilo del álbum Young Americans, editado en 1975.

Clásicos

De sus mayores clásicos, figuran “Life on Mars?”, “Changes”, “Rebel rebel” o “China girl”. Something in the Air (Live Paris 99) continúa la tendencia de lanzamientos en vivo que viene realizando la familia de Bowie. Durante 2020 ya se han publicado Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95) y la reedición de Liveandwell.com, que había sido lanzado originalmente como un contenido exclusivo para el sitio web del artista británico. En septiembre llegará una reedición en vinilo por el 45 aniversario del álbum Young Americans, editado en 1975.