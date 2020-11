Boy "está agotado y sufre mucho" en Masterchef Celebrity

A la hora de evaluar la participación de su marido, la actriz expresó: “Vemos el programa y no encuentro nada que criticarle. ¡Yo no podría estar ahí ni un minuto! No lo critico porque está haciendo todo muy genuinamente y muy bien. Muy amorosamente”, destacó. “Aparece su alma a pesar del formato. Él cocina más con lo que es él que con una receta”, agregó.

En cuanto a la popularidad que ganó Boy en la competencia culinaria, exclamó: “No sabés lo que es la gente por la calle, cómo lo quieren”. Y bromeó en torno a los piropos y las muestras de afecto que recibe su marido por parte del público: “Me siento alagada, pero tampoco me doy por aludida, porque si no lo tengo que encerrar y atar a la silla”, dijo entre risas.

Más seria, subrayó: “No me sorprende lo que pasa. La gente lo sigue descubriendo, pero nosotros ya tenemos tan conocido a ese Boy. No está haciendo nada, en el buen sentido. No pretende ser ni tan gracioso, ni tan simpático. Se trasluce su espíritu sin esfuerzo”.