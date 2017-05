Brad Pitt habló por primera vez tras su polémico divorcio de Angelina Jolie

En una extensa entrevista con GQ Style, el actor de El club de la pelea se abrió por primera vez y contó cómo está atravesando este nuevo momento de su vida, más opaco que brillante. Además, reveló que está alejado del alcohol y que no quiere vivir así "nunca más". Lo reemplazó por jugo de arándanos y soda. "Tengo el tracto urinario más limpio de todo Los Ángeles, te lo garantizo", dijo.

Amante de la familia, Brad aseguró que cuando uno está en el lecho de muerte no habla de lo que obtuvo o ganó, habla de la gente que quiere o de lo que se arrepiente. Además contó lo difícil que fue el tiempo en que no podía ver a sus hijos, que son los que más sufren en este proceso de divorcio. "'Nadie gana en la Corte', escuché decir a un abogado. Y es así. Pasás un año concentrado en construir tu defensa para probar por qué vos estás en lo cierto y ellos no. Y los que quedan en el medio son los chicos".

Sobre volver a su hogar tras el divorcio. "Fue muy triste estar acá al principio [la mansión familiar]. Me fui al piso de unos amigos en Santa Mónica. Estuve ahí cerca de un mes y medio hasta que me di cuenta de que había una camioneta vigilando en la puerta y se habían metido en la computadora de mi amigo. Me dio miedo estar ahí", reveló. Entonces, decidió volver. La casa siempre fue caótica y loca, voces y ruidos venían de todos lados y vinieron días muy tranquilos. Empecé a trabajar con un amigo escultor. He estado deprimido. Pero sé que estoy en el medio de este proceso. Sólo quiero pararme y mirar. El primer impulso es aferrarse y después viene el cliché 'si amás a alguien, dejalo libre'. Ahora entiendo lo que quiere decir: amar sin contrato de propiedad, no esperar nada a cambio", agregó. Aunque no está solo del todo: lo acompaña su perro bulldog Jacques.