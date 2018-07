Brad Pitt y Leo DiCaprio se negaron a ser vaqueros gays

El realizador contó que tuvo la oportunidad de dirigir la cinta antes de que Ang Lee la tomara. “Estaba trabajando en eso y sentía que necesitábamos un elenco fuerte. Les pregunté a los habituales: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe. Nadie quería hacerlo”, aseguró a Indiewire.

DiCaprio y Pitt finalmente aparecerán juntos en pantalla en el film de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood.