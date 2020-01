Branca comparó a Macri con Luli y el Mago sin Dientes

Acto seguido, volvió a criticar duramente el gobierno de Cambiemos. "Le falló a todos, a los propios votantes que confiaron en él. La crisis, en mayor o menor medida, afectó a todos. En Villa Urquiza, Palermo, Flores, en el centro, en muchos lugares cerraron muchos negocios. Una vergüenza y una lástima", indicó.

"El tiempo me dio la razón. Lamento haberla tenido. Lo bueno es que vamos todos juntos camino a estar mejor y eso es lo que más contento me pone. Muchísima gente terminó pidiéndome perdón. Yo no soy rencoroso, revanchista ni me burlo, pero sí siento una reivindicación enorme", señaló en relación a la llamada grieta. "Luis Brandoni, Alfredo Casero, Juan Acosta, Juan Campanella, entre otros, tuvieron frases desafortunadas. Me da mucha lastima que acompañen a un tipo como Macri", concluyó.