Brandoni: "Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta"

"Hola, nena querida. Beto. Quería decirte de que estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones. No te puedo explicar las cosas que me ocurren o que se me ocurren o que me imagino”, inicia el mensaje del artista de 79 años.

“Si no hay fraude, ganamos tal vez en primera vuelta, y si no, seguramente en segunda vuelta. Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto que somos más", arengó.

“Un matrimonio de acá en Madrid, va a ir a Lisboa (Portugal) a votar por primera vez, y eso se va a replicar por algunos dos o trescientos de miles. Son trescientos mil los argentinos que pueden votar y muchos de ellos lo van a hacer”, postuló.

“Me enteré antes de anoche, leyendo, viendo un reportaje a (Miguel Ángel) Pichetto que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos aires se hicieron en escuelas que son todas kirchneristas”, dijo, mencionando al candidato a vicepresidente de Juntos por el cambio.

“Entonces ¿Cómo no iba a haber fraude? ¿Cómo es posible que Kicillof haya sacado más puntos en la provincia de Buenos Aires que el Presidente de la República? ¿Somos tan boludos, tan giles, que nos creemos cualquier cosa? ¡Cómo vamos a creer que (Axel) Kicillof le va a ganar a maría Eugenia Vidal? , exclamó sobre el apabullante triunfo del ex ministro de Economía por sobre la actual mandataria bonaerense con una diferencia de más de un millón sesicientos mil votos,

“Esto no es así, mi amor. La fiscalización la está organizando Guillermo Dietrich (ministro de Transporte) que es un hombre capaz. Tené toda la fe que tenés vos para tus convicciones en que vamos a ganar y ser felices lo días que nos quedan”, concluye el actor en el polémico audio.

Hace unas semanas, Brandoni había hizo un video para convocar a una movilización para respaldar al presidente en las elecciones del 27 de octubre.

