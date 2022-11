Brasil dio su lista definitiva de futbolistas para el Mundial

"Esta es una selección protagonista que no depende de grandes atletas. No depende de Neymar, de Rafinha, Alisson, tal vez por esta nueva generación de atletas que han surgido ha hecho que estos atletas no dependan de un jugador", agregó el DT.

Por último, explicó que el joven Gabriel Martinelli puede jugar en cualquier posición. "Es uno de los puntales del Arsenal y una de las grandes figuras para que esté líder. Los atletas están en un gran nivel, otros delanteros podrían ser convocados, pero al final no están. El equipo se ha montado en función de jugadores que sean incisivos, guerreros", sostuvo.

Los 26 convocados por Tite para el Mundial de Qatar son:

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) Defensores : Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Dani Alves (Pumas), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid)

: Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Dani Alves (Pumas), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid) Mediocampistas : Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo),

: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo), Delanteros: Neymar (PSG), Antony (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesús (Arsenal), Vinicius (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrigo (Real Madrid)

Brasil debutará en el Mundial el próximo 24 de noviembre ante Serbia, a las 16. Luego, jugará el segundo partido de la zona G ante Suiza y cerrará vs. Camerún el 2 de diciembre.

En caso de avanzar de ronda, cruzará en octavos de final con el grupo H, que tiene a Uruguay, Portugal, Ghana y Corea del Sur.