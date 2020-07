Brasil reabre el turismo internacional pese al récord de muertes y de contagios

La decisión, que busca estimular la reactivación del turismo, fue publicada este miércoles en una edición extra del boletín oficial. Si bien se levantaron restricciones sobre el espacio aéreo de Brasil, continuará rigiendo por 30 días más el cierre por vía terrestre y acuático.

Para visitar el territorio brasileño cada pasajero deberá presentar a la línea aérea un seguro de salud que cubra su estancia -no mayor a los 90 días- y que demuestre que no tiene coronavirus. El requisito deberá cumplirse "bajo pena de impedimento de entrada por la autoridad migratoria".

De acuerdo con la medida, los extranjeros que deseen ingresar a Brasil solo podrán hacerlo por los aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, en Sao Paulo, Galeão, en Río de Janeiro y Juscelino Kubitschek, en Brasilia.

En tanto, continuarán prohibidos durante los próximos 30 días los vuelos internacionales que tengan como puertos de llegada en los estados de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondonia, Río Grande do Sul y Tocantins. No obstante, la situación podrá "ser revisada en cualquier momento" por las autoridades aeronáuticas, según el documento.

Las restricciones no se aplican a migrantes residentes en el país, profesionales extranjeros en misión diplomática, humanitaria o de un organismo internacional.

Tampoco a pasajeros cuyo destino final sea otra nación, ni a extranjeros que tengan cónyuge o hijo brasileño, ni a los extranjeros que ingresen a Brasil con la intención de residir "un tiempo determinado" y posean un visado para estudiar, realizar actividades artísticas o deportivas, trabajar, invertir o para una reunión familiar, según el texto.

Siendo el principal epicentro de la pandemia de coronavirus, Brasil está reabriendo sus fronteras aéreas más rápidamente que otros países de la región con brotes menos severos, como Colombia, Argentina, Panamá y Perú que permanecen cerrados a los vuelos comerciales internacionales.

Aunque ahora los turistas pueden visitar Brasil, muchos países no han tomado por el momento medidas recíprocas debido a la gravedad del brote. Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, están abiertos a los viajes internacionales, pero no permiten la entrada de turistas de Brasil.