Brédice explotó contra su padre

Días atrás, Franco Brédice sorprendió con unas declaraciones en contra de su hija, Leticia. Elpapá de la actriz la trató de “falluta” porque nunca puede visitarlo. Antes ese comentario, Letica explotó ayer en Incorrectas. “Él está separado de mi madre, tiene una nueva vida y trata de ponerme a mí en sus problemas de pareja. Él está con su mujer hace 15 años y tiene otra hija que no la siento como hermana’’, sentenció la actriz. ‘’Falluta significa falso y no estoy siendo falsa. No me gusta compartir esas mesa”, cerró tajante.