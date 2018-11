Brenda Asnicar fue acosada en Patito feo

En tanto, Pata Villanueva, quien también estuvo como invitada en el ciclo de Telefe, contó que también fue víctima de violencia de género. “Acá tengo un punto porque un novio mío se enojó y me clavó una birome. Salió sangre, tipo chorro”, dijo apoyando el índice en el medio de las cejas. La ex modelo aseguró que después de ese día no vio más a su ex pareja y que no acudió a la Policía porque “hace tres décadas no se hacían denuncias”.

Incógnita: Brenda no dijo quién la acosó pero recalcó: “que sirva para que las chicas sepan que eso no está Bien”.

Andy retó a Bossi Durante la primera parte de PH, el humorista Martín Bossi quiso hacerse el gracioso poniendo caras mientras Andrea Rincón hablaba sobre sus infidelidades. “

“Martín, por favor, pará con las caras”, le dijo Luciano Pereyra al imitador, dando lugar a que el conductor del envío tomara cartas en el asunto. “Cortala. No me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show ni el teatro. Estamos todos y vas a tener tu momento. Cortala”, dijo molesto Andy, mientras Bossi lo miraba sorprendido.