De la mano del mesopotámico, el boxeo volvió a darle una alegría al olimpismo argentino después del bronce conseguido por Pablo Chacón en Atlanta 1996. El deporte de los guantes es la disciplina que más preseas le dio al país, con 24 conquistas sobre 74.

"Estoy muy contento, no tengo palabras para describir esta felicidad. En mi llave tenía los boxeadores más complicados, y en la final me tocó el del otro lado, se veía que era complicado pero pudimos ganar y eso es lo importante", declaró Arregui, después de tocar el cielo con las manos.

Tras su consagración, la historia de Brian tomó particular trascendencia por el esfuerzo que se esconde detrás de la medalla resplandeciente. El aún adolescente perdió a su padre, Raúl, cuando tenía ocho años y se convirtió en papá a los 17 -su hija se llama Briana-.

"Yo empecé por mis primos, que son boxeadores. Un día me invitaron, fui y me llamó la atención. Y desde los nueve años no lo dejé", recordó sobre sus inicios. Desde que su futuro pareció promisorio para sus entrenadores y comenzó a percibir la beca olímpica, Arregui destina la mitad de ese dinero para construir un techo para su familia. Como en otras tantas oportunidades, las historias de vida de los boxeadores dejan un mensaje esperanzador para los jóvenes que se esfuerzan.

La actividad boxística continuará el jueves en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de Villa Soldati, de la Ciudad de Buenos Aires, con las participaciones del santafesino Mirco Cuello (peso gallo, 56 kilogramos a las 13:15) y la bonaerense Oriana Saputo (peso ligero, 57 a 60 kilogramo, a las 15:45).

