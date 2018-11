Brian Buley reveló que tiene miedo de que lo secuestren

Ante la mirada atenta del conductor y el resto de los invitados, Buley continuó: “No salgo solo a la puerta de mi casa. Antes no me pasaba. Ahora si salgo, voy en frente a jugar con mi primo a la pelota y vuelvo antes de que oscurezca”.

“El otro día estábamos tomando mate en la casa de mis parientes, iban dos tipos y decían ‘estoy enfierrado hasta las bolas’. Y me agarró miedo”, remarcó antes de recordar que hace unos días iba en colectivo y dos hombres le preguntaron por la tercera temporada de El marginal y, como no pudo anticiparles nada, empezaron a agredirlo. “Me decían ‘te ponés en ortiva’, me empezó a agredir. Me crucé de calle para saludar a un amigo policía y me gritaban ‘mirá que no te vamos a hacer nada, eh’”, relató.