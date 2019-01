"Hace 8 años que venía con esta búsqueda. Yo entré a la casa (de GH) para saber si tenía un hijo o no, era la duda que no me dejaba dormir. No me importaba a costa de qué o qué tenía que hacer, era la salida para saber la verdad. Cuando uno quiere buscar la verdad va con todo y contra todo", sentenció Lanzelotta este miércoles al mediodía en Involucrados.

"Tuvo que intervenir la justicia. Una vez con el resultado del ADN se tuvo que hacer el traspaso del apellido, la cuota alimentaria. Todo tiene un proceso", precisó.

Sobre el primer encuentro con el joven, Brian expresó: "Fue muy raro, tanto para él y para mi. Yo tengo casi 30 años y era una sensación de cosas nuevas. Desde que tuve el papel del ADN en la mano que daba 99%, decía 'esto quiere decir que ya no estoy solo, que depende de mi y yo dependo de él'. Cuando lo vi por primera vez estaba súper nervioso. Él también, no quería bajar de la escalera. Nos saludamos pero en el momento descomprimimos, empezamos a jugar a la pelota", recordó.

"Hay gente que pensó que yo mentí cuando entré a la casa (de GH). Yo no gané el premio, pero gané más que eso: saber que tengo un hijo, armar una carrera y cambiar la vida de mi familia"

"Yo me enteré hace dos años pero recién hace 5 meses que empezamos a armar el vínculo. Lo veo dos veces por semana, pasó el 31 (de diciembre) conmigo", indicó.

"Su mamá y una psicóloga le fueron contando todo... yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo relacionarme, cómo decirle que era su papá. Pero nos pusimos a jugar a la pelota y todo se dio", añadió.

"A mi mi hijo Ian me está dando los mejores momentos, las mejores satisfacciones".

El cantante prefirió no profundizar en las viejas peleas que tuvo con la madre del menor que durante mucho tiempo le ocultó la verdad. "Intento pensar en el presente, en que mi hijo es feliz con el que ahora puedo relacionarme y que tengo un nene hermoso. El pasado quedó atrás".

"Yo no tuve que decírselo, se lo contó la madre. Hay un cuidado extremo de las dos partes. Las dudas van a surgir y se le contestará con la verdad cuando sea el momento y cuando él lo decida. Me ha contado que varias veces los compañeritos del colegio le dicen 'che, no le decís papá todavía?'. Eso es cuando uno lo siente. A mi me encantaría que me lo diga ya, pero eso es cuando a uno le nace", dijo.

Embed

LEÉ MÁS

El escándalo de los abusos en Independiente salpica a los ex Gran Hermano