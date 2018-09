Brieva se hizo cargo y aclaró que vende más entradas

Lo hizo a través de un audio que le envió a Tomás Dente, panelista del magazine de El Trece, en el que se hizo cargo de su desafortunada frase. “Si ha sido tomado mal, ha sido tomado mal, pero me parece exagerado lo que se dice... No me interesa andar aclarando, se baratea una idea más profunda”, contó Brieva.

En contra: Brieva manifestó que cree que hay un esmerilamiento en su contra.

En este sentido, el actor señaló que no es la primera vez que le pasa algo así. “El mata gato, la tapa de THC, lo que supuestamente le dije a la gobernadora que no le dije… Hace tres años que me vienen esmerilando. Que la golpeé a la Chipi también… Es un esmerilamiento periódico contra mí que va más allá de la frase desacertada que dije, que puedo haber dicho enojado y dolido”, continuó.

Por último, y ante la consulta del periodista de si registró una baja en la venta de entradas a su espectáculo con Midachi tras el escándalo que se desató, Dady reveló: “La verdad es que se están vendiendo más entradas que la semana pasada. No sé de dónde sacaste que vendo menos”, lanzó el actor, y agregó: “Estoy sufriendo, pero lo que sufren todos los teatros del país”.