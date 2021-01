Brigitte Bardot sobre el coronavirus: "Es bueno, regula la población"

Continuando con la polémica sobre el coronavirus, Bardot lanzó, ″¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, lo es. Es una especie de autorregulación de una superpoblación que no podemos controlar”, sentenció Brigitte que contó que está en aislamiento en su mansión de Saint Tropez, Francia, donde vive rodeada de animales. “No necesito protegerme, no veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien”, añadió la actriz de y Dios creó a la mujer.

280914-brigitte-bardot.jpg

Para finalizar la entrevista Brigitte se mostró segura y sin miedo ante la posibilidad de que sus declaraciones le sirvan para ser acusada de nuevo por incitar al odio racial. “No me importa, que me vuelvan a condenar. Me costará dinero y no me importa. Y si no tengo el dinero para pagar la condena, iré a la cárcel. Sería divertido”, bromeó.

Brigitte-Bardot-y-la-moda-1280x720.jpg

Recordemos que la actriz fue condenada en cuatro ocasiones por incitar al odio racial, la última en 2008 por insultar a los musulmanes, por lo que tuvo que pagar una cuantiosa suma de dinero.