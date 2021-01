Conmoción en Ecuador: mataron a balazos a famoso conductor

Embed

El fiscal de la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo, Fabricio Neira, acudió al lugar de los hechos, donde se levantaron los primeros indicios sobre la muerte del presentador. “Se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad a las empresas situadas a lo largo de esta avenida”, manifestó el fiscal Neira y agregó que también se verifica la información obtenida de las cámaras de seguridad del ECU 9-1-1, del Municipio de la ciudad y la exploración del teléfono celular de la víctima.

El cadáver de Efraín Ruales fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, donde se le practicó la autopsia de rigor por ser un caso de muerte violenta. Además, se receptan versiones para esclarecer lo ocurrido.

Una lluvia de políticos, autoridades, ciudadanos, colegas y compañeros de Ruales se han pronunciado en redes sociales conmovidos por el hecho.

He dado instrucciones para que el proceso de investigación se dé con la mayor celeridad del caso, y no se escatimen esfuerzos para aclarar el despreciable crimen de #EfraínRuales. Mi sentimiento de solidaridad a su familia y amigos. https://t.co/1HC2DSXgTm — Lenín Moreno (@Lenin) January 27, 2021

Conmovido por el violento asesinato del cantante, el presidente Lenín Moreno dio instrucciones para que "la investigación se dé con la mayor celeridad", eso dijo en su cuenta de Twitter.

La causa del asesinato de Efraín Ruales, se desconoce, pero la prensa de Ecuador, precisamente el diario “El Universo” publicó un video del año pasado en el que el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción. En la grabación, publicada el 1 de junio de 2020, Efraín dijo haber recibido una llamada para decirle que tenga cuidado por los mensajes que enviaba los domingos cuando se refería a la corrupción en Ecuador, aunque dijo que su interés no era entrar en política.

Por otro lado, de acuerdo a las primeras indagaciones policiales el móvil del asesinato de Efraín Ruales no estaría motivado un robo. Los agentes que acudieron verificaron que el presentador de televisión registra cuatro impactos de bala en su cuerpo, y en el interior del vehículo se encuentran todas sus pertenencias, señaló César Zapata, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional. "Yo diría que el tema del robo se descartaría...nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo... la primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo Zapata.