Bronca, enojo y descontrol en el Poder Judicial por el femicidio en La Angostura

RECLAMO EN FISCALIA POR EL FEMICIDIO EN LA ANGOSTURA

Ante el reclamo de las manifestantes, De Lillo y Rubio se hicieron presentes en la puerta de la Fiscalía para intentar dar explicaciones sobre el caso, aunque la tensión y la bronca se acrecentaron, por lo cual el diálogo se hizo dificultoso. Ante la impotencia y desesperación, se produjeron destrozos y pintadas en las instalaciones de la dependencia judicial, en reclamo de protección para las víctimas y justicia para Guadalupe.

VLA-Femicidio-©JULIANCAMPOS2021-21.jpg Julián Campos

"Por más perimetrales que se pongan, no se cumplen. No hay patrulleros, no hay voluntad de cuidar a las víctimas", lamentó Zulema Aguirre, integrante de la Red de Mujeres de Villa La Angostura, en contacto con LU5, mientras se manifestaba junto a cientos de vecinos y vecinas por las calles céntricas de la ciudad cordillerana. "No les importa absolutamente nada que nos maten. Al femicida no le importa el lugar, lo hacen impunemente", agregó.

MARCHA FEMICIDIO EN VILLA LA ANGOSTURA

Este martes por la noche, Guadalupe se encontraba junto a su actual novio, un efectivo de la Policía, en el auto cuando los sorprendió su ex pareja, quien intentó abrir la puerta para atacar a ambos.

Según se pudo comprobar, la pareja de Guadalupe descendió del vehículo y se enfrentó con Quintriqueo, quien sacó el cuchillo con el que segundos más tarde asesinaría salvajemente a su ex pareja. El policía estaba de civil y no llevaba consigo el arma reglamentaria, por lo que la pelea fue despareja.

En ese contexto, recibió por lo menos una puñalada. Recibió asistencia médica de manera casi inmediata y en estos momentos se encuentra internado en el hospital.

