Brutal asesinato de una embarazada de 15 años

El crimen de Camila conmociona a Salta porque es la décima mujer asesinada en apenas cuatro meses. Aún no hay detenidos ni hipótesis sobre el brutal ataque de la joven que estaba embarazada, revelaron detalles del caso. Según lo informado desde la Fiscalía Penal 3 de Orán, a cargo de Claudia Carrera, el cuerpo de la víctima fue encontrado por tres niños que se habían internado en un cañaveral a mascar cañas de azúcar y se toparon con el cuerpo de la joven, alrededor las 15:30 del sábado. Enseguida avisaron a sus padres y estos a la Policía.

Luego se constituyó el personal del CIF (Cuerpos de Investigaciones Fiscales) y examinaron el cuerpo que yacía frente al colegio María del Rosario. Por un sendero de unos 50 metros de ruta, los peritos levantaron muestras que comenzaron a ser analizados desde ese momento, entre ellas larvas, que permitirán determinar la data de muerte de la joven que estaba desaparecida desde el lunes 24.

La escena era macabra: el cadáver tenía dos heridas a la altura del cuello y estaba en estado de putrefacción. Al lado había un arma blanca que fue secuestrada para determinar si es el arma homicida. El cuerpo de Camila fue trasladado a la morgue del hospital de la ciudad de Orán, San Vicente de Paul. El padre de la adolescente y una tía reconocieron el cuerpo de Camila por unos anillos y también por una camiseta que vestía. La autopsia determinó que la joven estaba embarazada de entre seis y siete meses.

Aún no hay detenidos ni hipótesis firmes para determinar quién y por qué mató a Camila Rodríguez. La fiscal dispuso que las muestras halladas sean peritadas por el CIF para establecer la existencia de rastros genéticos. También ordenó pesquisas y un análisis de su círculo íntimo que serán realizadas por la Policía para tratar de esclarecer el crimen.

Mamá: La víctima tenía un embarazo de seis meses, según se constató en la autopsia.

Los familiares de Araceli no paran de pedir justicia

Mientras familiares y amigos de Araceli Fulles marcharon en José León Suárez para pedir justicia por el crimen de la chica de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado el jueves, el papá de la joven estuvo con la mujer que permitió la detención de Darío Baradacco, el principal sospechoso del asesinato. El encuentro se dio en un estudio de TV. “Nosotros no somos nadie para la Justicia, si no hubiese sido por ella, quizá hacía otra locura este tipo”, dijo Ricardo Fulles. “Cuando lo vi pensé en la mamá de Araceli, soy madre y me dolió mucho todo lo que pasó”, aseguró Nancy, vecina del Bajo Flores. Por lo pronto, tanto Baradacco (se negó a prestar declaración) como los otros cinco detenidos por la causa seguirán presos.