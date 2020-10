Brutal: denunció a su pareja por golpear y desfigurar a su bebé

Sin embargo, los médicos que atendieron al bebé desestimaron que las heridas sean producto de una caída ya que tenía golpes de puño en parte de su rostro.

bebe golpeado (1).jpg

“Fueron 5 minutos fui a comparar con mi mamá” lamentó la madre del bebé golpeado. "Cuando volví vi a mi hijo así con su cara destrozada y él se había ido”, agregó.

bebe golpeado 1 (2).jpg

“Confié en la persona equivocada, en la persona que dormía a mi lado y al lado de mi hijo, espero que no le pase a nadie nunca, es horrible”, manifestó.

"Sigo sin entender qué pasó por tu cabeza feo, por qué le hiciste esto, no entiendo y no logro comprender, golpear a un bebé de 5 meses, es un bebé, me lo arruinaste y ahora tengo que estar acá en el hospital viendo cómo pasa la noche, viendo todo, tantos años, 6 años, y me hiciste esto a mí? Porque no es tu hijo, él es un angelito, mirá lo que hiciste Ojalá la vida te perdone porque no puedo, vas estar bien hijo, vamos a salir juntos, Dios nos va ayudar y vamos salir adelante", escribió la madre del bebé en las redes sociales denunciando a su pareja por lo que hizo, y con la fotos del bebé golpeado en su rostro.