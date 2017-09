Brutal femicidio: la asesinó de 11 puñaladas en la calle

Violeta tenía 36 años, vivía con sus dos hijos de 20 y 11 años en el barrio El Bosque, lindante a El Chacay, y trabajaba como auxiliar de servicio en el CFP N° 14.

Hace un año se había separado del padre de sus hijos, con quien mantenía una “muy buena relación”, tal como afirmó su hermano Fabián Matos a LM Neuquén. Además, contó que Violeta estaba saliendo con un hombre y, al ser consultado si ella le había manifestado estar atemorizada o preocupada por alguna circunstancia, Fabián dijo que no. “El miércoles estuvo acá, tomamos unos mates, pero no me dijo nada”, aseguró. Contó que alrededor de las 3 lo despertó la Policía en su casa. Lo llevaron para la vivienda de su hermana, pero no fue hasta las 7, cuando su sobrino llegó de trabajar, que lo llamó y le confirmó que se trataba de Violeta.

“Vecinos vieron a una mujer que pedía auxilio, que fue alcanzada por un hombre, quien le infringió las lesiones de arma blanca”. Gloria Lucero Fiscal de Homicidios

Una noche de terror

El jueves a la noche, el hijo mayor estaba trabajando y el menor, con su padre. Ella fue a visitar a su pareja, hablaron y, al parecer, el hombre no se tomó bien la charla. Cerca de las 00:30, ella emprendió el regreso a pie a su casa. Él tomó un cuchillo de hoja ancha y comenzó a seguirla, hasta que finalmente, en la esquina de Batilana y Mosconi, la alcanzó.

“Me mentís, porque no venís a verme”, alcanzó a escuchar una vecina. El hombre la atacó con el cuchillo y le produjo varios cortes, pero ella pudo soltarse y, herida, salió corriendo. Mientras se alejaba, pedía ayuda a los gritos.

Hizo apenas una cuadra, cuando se cayó en Mosconi y Encina y el agresor volvió a atacarla, sin importarle los gritos de advertencia de los vecinos que le pedían que la dejara.

Recién cuando dos hombres salieron de una vivienda para tratar de frenarlo, cesó el ataque y se escapó en dirección hacia el río. Se metió entre las chacras y los vecinos le perdieron el rastro. En el camino tiró una campera negra.

En medio de la calle agonizaba Violeta. “Aguantá que ya viene la ambulancia”, le decía una vecina, pero murió 10 minutos después. Justo pasaba por ahí el camión recolector de basura y los empleados municipales se quedaron con la vecina aguardando la llegada de la Policía. Para cuando la ambulancia llegó, Violeta había dejado de respirar. La autopsia certificó que recibió 11 puñaladas en la zona del pecho, espalda y lateral izquierdo. Una le afectó el corazón y le causó un shock hipovolémico.

Investigación policial

Con los datos aportados por los vecinos, la Policía comenzó la búsqueda del agresor, quien durante la tarde de ayer se encontraba prófugo. No obstante, a última hora de la tarde de ayer pudieron dar con un hombre de 34 años. El principal sospechoso viviría en el sector El Lote, del barrio El Chacay.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gloria Lucero, que hoy evaluará los elementos que tiene en su poder para determinar si le formula cargos al detenido por el homicidio.

144 Línea gratuita nacional Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

“No hay dudas de que fue un femicidio”

NEUQUÉN

“Me desperté esta mañana con la noticia y enseguida fui a buscar a la familia para ayudarlos en lo que podía”, contó Alejandra Guala, referente de Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana).

Recorrió las calles del barrio y charló con los vecinos y la familia de Matos. “Acá hubo testigos que vieron quién la atacó. No hay dudas de que fue un femicidio, ella se estaba escapando de él”, aseguró Guala. Además, indicó que la víctima estaba en pareja con un hombre de nacionalidad chilena de unos 45 años y que tenía antecedentes de ser violento, tal como les “contó una pareja anterior”.

“El Estado debería darles más importancia a las víctimas de violencia de género, pero notamos una ausencia tremenda”, aseguró Guala, y adelantó que habló con un abogado para que asesore a la familia Matos en forma gratuita y puedan acceder a la investigación. “La familia se quedó con el ‘no nos dicen nada’, eso no puede pasar. El tipo se escapó, tienen que encontrarlo. Quiero que lo metan preso”, sentenció Guala.

Radio Abierta

Exigirán justicia por Violeta

“No queremos más mujeres violentadas y asesinadas en nuestra comunidad. Ni un femicidio más. Vivas nos queremos”, expresaron desde la seccional de ATEN Plottier, que realizará hoy a las 17 una radio abierta en la plaza San Martín. Exigirán justicia por el femicidio de Violeta Matos, quien trabajaba como auxiliar de servicio en un Centro de Formación Profesional de esa localidad.