Buenos Aires: tensión por inminente desalojo en una toma

Todo parece indicar que el desalojo será el próximo 1 de octubre aunque no descartan la posibilidad de una nueva prórroga. Por el momento, la única realidad es que la pelea se da entre ocupantes y quienes viven en el lugar.

Fue Vilma H. una de las vecinas del lugar que filtró la situación en un audio de WhatsApp que le envió a Martín Rizzo, el juez de garantías de La Plata. “Ellos llegaron acá, de un día para el otro, me sacaron mis animales y se ubicaron. Yo tenía 22 ovejas y ahora tengo diez”, contó la mujer que recibió más de una amenaza en el último tiempo.

Toma-de-tierras-Guernica.jpg

“Hace 40 años que vivimos acá, siempre criando animales. Ataron nuestros caballos para después llevárselos. Es imposible vivir con esta gente”, se desahogó en el audio.

La presión ahora la tiene el Gobierno bonaerense que debe trabajar en una estrategia para reubicar a las más de 1900 personas que están viviendo en condiciones insalubres durante la pandemia.

Según afirmó a Infobae, una de las preocupaciones de la mujer de 57 años, madre de seis hijos, es que los terrenos ocupados están en la orilla de una laguna: “No tienen idea de lo que es ese lugar, no saben lo que van a renegar. Yo estaba embarazada y trabajé ese campo, el agua me llegaba hasta la panza. Sacamos pasto por pasto para cuidar a los animales”.

"Lo único que pido es que se considere la situación de nosotros. Hace días tuvieron una mesa de diálogo (virtual) y yo no estuve porque no entiendo nada de tecnología. Toda mi vida me dediqué a trabajar”, admitió la mujer en el audio.

Es que claro, en medio de tanto conflicto, los viejos ocupantes de las parcelas no quieren saber nada con nuevos vecinos y menos cuando sienten atacada su propiedad.

“Yo a veces no puedo ni explicarme lo que está pasando. La Policía, a favor de nosotros, nos protegieron mucho. La verdad es que el apoyo es muy grande. Pero no puede ser que esta gente nos esté haciendo esto”, indicó en el audio a Rizzo.

En medio de la incertidumbre, la falta de respuesta estatal hace que haya un triple frente de combate entre viejos vecinos, ocupantes y la Gendarmería.