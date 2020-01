Bullrich acusa al Gobierno por la causa Nisman

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, culpó a la actual gestión de pretender destruir la causa Nisman, al haberle dado la posibilidad de hablar a Mohsen Rabbani -ex agregado de la embajada iraní en la Argentina y sospechado como el autor intelectual del atentado a la AMIA-, además de mostrar su intención de revisar las pericias de Gendarmería y anunciar la investigación de las cuentas del fallecido fiscal que había denunciado a CFK de encubrir a los iraníes en la causa AMIA. "Es evidente que se trata de una promesa que Alberto le hizo a Cristina: desmontar la investigación que avanzó hacia una hipótesis distinta a la que había avanzado mientras estaba en la Justicia nacional. Avanzó hacia ser un homicidio", dijo en referencia a la muerte de Nisman. Y objetó la entrevista a Rabbani diciendo que "no entiendo que un asesino serial de un genocidio, como el que sucedió en la AMIA, hable por una radio y diga las cosas que dice. ¿Por qué no viene a los Tribunales argentinos a decir lo que dijo", se preguntó.