Bullrich: “En vez de decir las cosas, hay que hacer”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a dar muestras de que la interna de Juntos por el Cambio está cada vez más consolidada. La ex ministra de Seguridad, que se muestra más cerca de Mauricio Macri, explicó que las diferencias entre los precandidatos a presidente de cara a las elecciones de 2023 se producen debido a que hay “distintas maneras” de encarar los problemas del país. “Eso es lo que van a elegir los ciudadanos”, advirtió la ex funcionaria de Cambiemos y de la Alianza. Al mismo tiempo, no dudó en apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta, su máximo contrincante dentro de la coalición opositora: “Más que decir las cosas, hay que hacerlas”.