“Elaboramos un informe y taxativamente le hemos dicho a la Casa Militar, que es la responsable, que Macri no puede viajar en vuelos comerciales. Un presidente no puede estar expuesto a que se suba a un avión una persona con un fin distinto a viajar, no puede estar expuesto a no volver en el momento en el que el país lo necesita y a no tener custodia. Aconsejo que Argentina alquile un avión porque Macri así no puede viajar más”, sentenció.

El informe girado por Bullrich enumera una serie de eventos y aspectos que tuvo en cuenta para recomendar “la compra, adquisición o acondicionamiento de una aeronave de uso oficial presidencial” o “chartear o alquilar una aeronave (de manera exclusiva) con características de seguridad corroboradas, y efectuando un estudio de seguridad sobre la tripulación de la misma”. Plantea que “un atacante premeditado podría confundirse dentro de los pasajeros, con el fin de producir un incidente o atentado contra la figura presidencial”.

Bullrich también se refirió al caso Santiago Maldonado. “Hubo un intento de construir una desaparición con la Gendarmería involucrada en algo que tiene que ver con lo peor de nuestro pasado. Esa construcción fue sólo para encuadrar al Gobierno en un lugar en el que no está. Fue importante no ceder a la presión, que fue dura y yo personalmente la sufrí mucho”, reconoció la ministra.