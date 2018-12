El mediático abogado confesó que fue él quien le recomendó exiliarse en Brasil dada su doble nacionalidad. "Hoy tiene en su vida en Brasil. No me parecería oportuno una vuelta en el corto plazo. Y con su señora está todo muy bien. Seguramente viaje María en algunas horas. Es una pareja consolidada, no hay ningún tipo de conflicto", contó.

Ante los cuestionamientos de los panelistas del ciclo de América, el letrado reveló que Darthés está sufriendo un “destierro”. “Nadie va a estar contento con esta suerte de destierro. Se trata de eso. Él tiene un único discurso. Me gustarían que sepan lo que significa el destierro para una persona. Para una persona de bien, que ama una tierra y que tiene una vida construida, y donde no le fue mal, el destierro...”.

En ese momento, el periodista David Kavlin frenó los dichos de Burlando y le preguntó si el creía que Darthés es una “persona de bien”. “Yo no puedo presumir que él es culpable hasta que la Justicia no lo diga. Darthés es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero es así con cualquier persona… Yo le creo hoy por hoy a Darthés, por lo que me dijo y por lo que me dijeron los profesionales que le realizaron una pericia psiquiátrica”, finalizó.

