Leo Cohen Arazi usó Twitter para defender a Juan Darthés

Embed Hola a que hora le piden disculpas a @darthesjuan1 por haberle arruinado la vida sin una condena firme? — Leo Cohen Arazi (@leocohenarazi) 26 de diciembre de 2018

“Reformen la Constitución Nacional porque se viven cagando en ella. Cambien el Art 11 y pongan : todo ciudadano es culpable hasta que logre demostrar su inocencia”, continuó el RRPP y agregó: “Tan navideños que estuvieron abran sus corazones y cabezas en serio. La presunción de inocencia”.

Embed Ojo por Ojo y el mundo se quedará ciego. — Leo Cohen Arazi (@leocohenarazi) 26 de diciembre de 2018

Embed Reformen la Constitución Nacional porque se viven cagando en ella. Cambien el art 11 y pongan : Todo ciudadano es culpable hasta que logre demostrar su inocencia. — Leo Cohen Arazi (@leocohenarazi) 26 de diciembre de 2018

Embed Les recuerdo el art 11 de la CN. Ya que se viven cagando en la Constitución Argentina los 365 dias del año 24 x7. Tan navideños que estuvieron abran sus corazones y cabezas en serio. La presunción de inocencia https://t.co/vNyqrpVcRo — Leo Cohen Arazi (@leocohenarazi) 26 de diciembre de 2018

Minutos más tarde, retuiteó el mensaje de otro usuario de la red social que expresaba: “En Argentina últimamente primero te acusan y después se cagan en el ser humano”.

Embed En Argentina últimamente primero te acusan y después se cagan en el ser humano — Gafitas (@77Gafitas) 26 de diciembre de 2018

A Cohen Arazi se lo acusa de ser "facilitador de menores" y formar parte de una red de trata, por lo que en los próximos meses será llevado a juicio junto al árbitro Martín Bustos, quien también quedó involucrado en la causa por ser el principal sospechoso de la banda de entregadores, que funcionaba como nexo entre los chicos y los clientes.

Previo a su detención, en marzo de este año, el RRPP brindó una entrevista con TN en donde se declaró inocente: “Soy gay y eso no me hace culpable de ningún delito. Se me está acusando de un montón de cosas gravísimas. Lo que yo hago entre cuatro paredes con mayores de edad es un problema mío. Pagué por sexo miles de veces porque no soy Brad Pitt, pero siempre a mayores de edad… no es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá sos culpable y tenés que estar demostrando tu inocencia. Es todo una cagada”, comentó en aquel entonces.

En esa nota, también manifestó que no salía a la calle por miedo a que lo linchen.

