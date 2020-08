Burruchaga con coronavirus: "Ya no tengo ni fiebre"

El ex futbolista Jorge Luis Burruchaga , campeón del mundo con Argentina en México 1986 y actual manager deportivo de Independiente , dio positivo en coronavirus y está aislado en su domicilio, según informó el club de Avellaneda.

"Me agarró el domingo con algunos síntomas y el lunes me hice el test. Fueron dos días nomás, hoy ya no tengo ni fiebre ni nada", relató el manager en diálogo con Orgullo Rojo, un sitio partidario.